Die Erfolgsgeschichte Schloss Hof geht weiter: Nach dem Abschluss der Restaurierung der großen Kaskade im Vorjahr folgt am 21. Mai das nächste Highlight: Die siebente Terrasse des ohnehin schon prächtigen Barockgartens mit Aussichtsplattform und Labyrinth wird offiziell eröffnet und somit erstrahlt das Gesamt-Barockwerk wieder in seinem vollen Glanz. Insgesamt wurden dafür 9 Mio. Euro investiert. Zudem soll bis 2022 ein Hotel in Schloßhof errichtet werden.

Ein weiterer großer Puzzlestein wäre, das angestrebte Ziel, ein „sich selbst tragendes“ Schloss Hof innerhalb der SKB (Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebs-GesmbH.) zu erreichen, wie deren Geschäftsführer Klaus Panholzer ausführt: „Das hätten wir bei einer Besucherzahl von etwa 600.000 erreicht. Derzeit müssen etwa 6 Millionen Euro pro Jahr zugeschossen werden, früher waren es 20 Millionen.“

Das Ergebnis von Schloss Hof verbessert sich stetig, 2017 wurde die 300.000-Gäste-Marke geknackt. „Das war das erste Jahr mit ganzjähriger Öffnung und die damalige Maria-Theresia-Ausstellung zog auch besonders stark“, weiß Panholzer.

Die Sonderausstellungen zum Thema Ernährung in den Jahren 2018 und 2019 passten besonders gut ins Marchfeld und wurden von Schulgruppen sehr gut angenommen. Für 2020 zieht die SKB erneut einen großen Trumpf aus dem Ärmel: „Da startet in Schloss Hof und Niederweiden die Sonderausstellung zur Kaiserin Elisabeth, die sich aus der umfangreichen ,Sisi‘-Sammlung der SKB gestaltet und im Anschluss auf Tour gehen wird“, verrät Panholzer.

Er weiß aber auch: „Nur mit Ausstellungen werden wir die angestrebten Besucherzahlen nicht erreichen.“ Ein wichtiger Ansatzpunkt sei die Infrastruktur, und da gab es jüngst einen großen Schritt vorwärts: „Am 3. April wurde die internationale Ausschreibung für ein Hotel in Schloßhof gestartet – ein Projekt, das seit über 20 Jahren in Arbeit ist. Unser Ziel ist es, das bis zur Landesausstellung 2022 zu schaffen“, freut sich Panholzer.

Bis dahin wird man im 100-Mitarbeiter-Betrieb Schloss Hof und Niederweiden weiter an Verbesserungen wie Hochzeit-Angeboten oder erlebnisorientierten Formaten arbeiten.