Spektakuläre Szenen spielten sich in der Vorwoche in Engelhartstetten ab: Beim Schrotthändler Redo wurde eingebrochen und versucht, einen Bagger zu entwenden. Firmenbesitzer Redo zögerte nicht lange, nahm die Verfolgung auf und konnte den Übeltäter schließlich zur Flucht zwingen – ohne Diebesgut.

Redo erinnert sich im NÖN-Gespräch: „Als ich in der Nacht nach Hause kam, machte ich noch routinemäßig eine Kontrollrunde über das Firmengelände.“ Dabei fiel ihm auf, dass ein Bagger fehlte. In weiterer Folge bemerkte er, dass auch ein Anhänger seines Bruders sowie eine Rüttelplatte verschwunden waren. Redo machte sich mit dem Auto auf die Suche nach Spuren – und tatsächlich: Er erkannte den gestohlenen Anhänger, auf den sein Minibagger aufgeladen war – und nahm die Verfolgung auf.

Der mutmaßliche Täter war unterwegs in Richtung Hainburg, Redo folgte ihm und versuchte mehrmals, ihn zum Anhalten zu zwingen. Das misslang zwar, der Einbrecher flüchtete aber auf einen Supermarkt-Parkplatz, wo er das Fahrzeug – wie sich später herausstellte ein in der Slowakei entwendeter Bus mit ebenfalls gestohlenen Wiener Kennzeichen – samt Anhänger und Diebesgut zurückließ und auf Schusters Rappen das Weite suchte.

Laut Kriminalist Gerald Reichl ist der Täter bekannt, die Fahndung läuft. Er warnt aber: „Wenn man einem Einbrecher nachfährt, ist es nicht ratsam, ihn anzuhalten. Besser in sicherer Entfernung die Verfolgung aufnehmen und versuchen, nicht bemerkt zu werden.“ Außerdem sollte man mit der Polizei in Kontakt bleiben, die dann ihrerseits Maßnahmen planen kann: „In diesem Fall wird auch niemand etwas sagen, wenn man am Steuer telefoniert.“