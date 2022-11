Zu Ehren von Bernd Mathias

Doris Deixler (l.), die so wie „Hausherr“, Künstler und Galeriebetreiber Günter Skocek (nicht am Bild) berührende Worte über Bernd Mathias fand, eröffnete den Abend gemeinsam mit Bernhard und Nadide Ruthammer (v.l.) musikalisch. In gemütlichem Ambiente folgten noch viele Stunden Musik in Gedenken an den vor drei Jahren viel zu jung verstorbenen Marchegger.

Foto: Stefan Havranek