Bezirk Gänserndorf: Stromrabatt soll 13 Mio. Euro bringen

„Wir erleben aktuell herausfordernde Zeiten und wollen deshalb mit fünf konkreten Maßnahmen dort, wo die Belastung am höchsten und Hilfe am dringendsten notwendig ist, helfen: Beim Strom, beim Heizen, beim Wohnen, beim Pendeln und zum Schulstart“, betonen ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner unisono.

Der blau-gelbe Strompreisrabatt kommt jedem niederösterreichischen Haushalt zugute – egal, von welchem Stromanbieter man seine Energie bezieht.

Pro Kilowattstunde Strom gibt es eine Gutschrift von 11 Cent. Gedeckelt ist dieser Rabatt bei 80 Prozent des Verbrauchs eines entsprechenden Durchschnittshaushaltes. Für die restliche Energie ist der marktübliche Preis zu bezahlen. Insgesamt werden die Haushalte im Bezirk Gänserndorf mit insgesamt bis zu 13 Mio. Euro beim Strompreis entlastet.

Das blau-gelbe Schulstartgeld kommt allen Schülern sowie Lehrlingen in NÖ mit 100 Euro zugute. Damit soll die Belastung zu Beginn des Schuljahres abgefedert werden. Das bedeutet für die Familien der Schüler sowie Lehrlinge, die im Bezirk Gänserndorf in die Schule bzw. in die Lehre gehen, eine Entlastung von insgesamt 1,1 Mio. Euro.

Hinzu kommt eine Verdopplung des Heizkostenzuschusses von 150 auf 300 Euro. Außerdem wurde eine Erhöhung der blau-gelben Wohnbeihilfe sowie der blau-gelben Pendlerhilfe beschlossen.

