Die Wahlanfechtung durch die SPÖ – sie durfte bekanntlich aufgrund eines Formalfehlers nicht bei der jüngsten Gemeinderatswahl antreten – wurde nun von der Landes-Hauptwahlbehörde geprüft und abgewiesen: Die Gemeinde habe keinen Fehler gemacht, es sei alles rechtens abgelaufen. Jetzt hat die Storchenstadt vier Wochen Zeit, um zur konstituierenden Gemeinderatssitzung zu laden.

VP-Bürgermeister Gernot Haupt zeigt sich im NÖN-Gespräch nicht überrascht: „Damit hatten wir von Anfang an gerechnet. Die konstituierende Sitzung wird voraussichtlich am 13. März stattfinden.“ Nachsatz: „Für die SPÖ tut es mir leid, aber ich muss mich an das Gesetz halten.“

Zur Erinnerung: Die Roten hatten vergessen, mit dem Wahlvorschlag die Unterschriftenliste mit den Einverständniserklärungen der Kandidaten am Stadtamt abzugeben. Somit wurde die Frist versäumt und die Genossen duften nicht kandidieren.