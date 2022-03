Ollersdorf: Weinbau mit Promi-Tipps

Winzer Matthias Reckendorfer wurde zum ersten Mal für das „VieVinum-Mentoring-Programm“ auserwählt. Sein Mentor ist Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll. In mehreren Treffen mit dem Mentor werden Erfahrungen ausgetauscht und wichtige Punkte besprochen.

Das erste Meeting hat bereits stattgefunden. „Ein umfassender und sehr offener Themen- und Erfahrungsaustausch zur Standortentwicklung des kleinen Weingebiets an der March, Spargelwein und leichte, ausgebaute Sorten wie Weißburgunder und Welschriesling als Weine der Zukunft, junge Zielgruppen, die Verbindung von Musik und Wein, Persönlichkeitsentwicklung und Engagement in Gremien standen am Programm“, so Reckendorfer im NÖN-Telefonat. In den nächsten Wochen sei auch ein Besuch Prölls auf dem Weingut geplant. Dabei will der Ex-Landeschef auch Tipps vor Ort geben.

Insgesamt traten 24 junge Winzer, die sich für die Gerd-A.-Hoffmann-Akademie beworben haben, mit ihren Mentoren in Kontakt. Unter den Mentoren befinden sich bekannte Namen wie ORF-Moderatorin Eva Pölzl oder Star-Köchin Jacqueline Pfeiffer. Es gilt, von Beginn an Ziele zu setzen, deren Ergebnisse Anfang Mai 2022 noch vor der VieVinum 2022 präsentiert werden.

