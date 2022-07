Gemeinde Markgrafneusiedl ist finanzkräftig

Werbung

Das Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ (Kommunalwissenschaftliches Dokumentationszentrum) hat die Finanzgebarung der österreichischen Gemeinden unter die Lupe genommen und jene ermittelt, deren Arbeit mehr als ein Schulterklopfen wert ist.

Mit 903 Einwohnern ist Markgrafneusiedl die kleinste Gemeinde unter den Top 10. Um 84 Ränge konnte sie sich seit dem letzten Ranking verbessern – ein sensationeller Sprung nach vorne. Bürgermeister Franz Mathä meint: „Ich freue mich riesig darüber, hatte mich 2021 auch über einen Platz unter den besten 100 gefreut, aber der dritte Platz ist natürlich eine Klasse für sich. Es bedeutet aber auch, dass es eine große Aufgabe sein wird, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, da jedes Jahr neue Herausforderungen bringt.“

Die KDZ-Experten haben in ihrer Analyse der Gemeindefinanzen viel Bemerkenswertes entdeckt: Markgrafneusiedl ist eine finanzkräftige Gemeinde. Die Einzahlungen aus eigenen Abgaben sowie die Einzahlungen aus Gebühren liegen deutlich über dem Mittelwert. Die Einzahlungen aus Abgaben sind in Markgrafneusiedl mehr als doppelt so hoch wie in anderen niederösterreichischen Gemeinden dieser Größe.

Die Einzahlungen aus Ertragsanteilen liegen geringfügig unter dem Durchschnitt. Auffällig sind die Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit. Diese sind rund siebenmal so hoch wie in den niederösterreichischen Vergleichsgemeinden gleicher Größe und sind vor allem auf die Bereiche Grundbesitz und Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden zurückzuführen. Insgesamt ergeben sich daraus deutlich überdurchschnittliche Einzahlungen aus der operativen Gebarung.

