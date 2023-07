ÖVP-Gemeinderat Michael Machek absolvierte den Kommunalmanager-Lehrgang 2022/23. Die Inhalte dieser Ausbildung sind die Gemeindeordnung, juristisches Handwerkzeug, Finanzhaushalt, Raumordnung, Baurecht, etc. Die Diplomübergabe fand Mitte letzter Woche in St. Pölten statt. Machek freue sich darauf, das Gelernte in die Tat umzusetzen, um seine Aufgabe in Zukunft noch besser wahrzunehmen.