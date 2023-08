Ferien mit den Suchhunden in Markgrafneusiedl

Die Suchhundestaffel der ÖHU (Regionalgruppe Gänserndorf) lud am Samstag bei herrlichem Sommerwetter zahlreiche Kinder und deren Eltern zu einem Erlebnistag mit Rettungshunden auf den Übungsplatz in Markgrafneusiedl ein. Die Kinder konnten den Einsatz von Suchhunden hautnah erleben. So wurden mit den Hundeführern Knoten für das Abseilen und Sichern geübt, beim Orientieren im Gelände machten sich die Kids auf die Suche nach versteckten Geschenken im Wald und der Umgang mit Funkgeräten konnte erlernt werden.

Die „Mantrailer“ von Sabine Schmutzer zeigten den Kindern, wie Hunde von einem kurzen Schnüffeln an einem Kleidungsstück eine versteckte Person finden können. Schließlich nahmen die Besucher unter Anleitung von Herbert Oberbucher an einer realitätsnahen Einsatzübung teil – vom Einsatzkommando über die Einsatzhelfer bis zur tatsächlichen Suche. Mithilfe des Einsatzhundes „Sky“ von Daniel Rybak konnte die versteckte Person tatsächlich gefunden werden. Als Abschluss des schönen Tages lud Regionalkommandant Leopold Schmutzer noch alle kleinen und großen Teilnehmer zu einem Imbiss ein.