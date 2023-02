Ermittlung Betagte Frau in Wohnhaus im Bezirk Gänserndorf überfallen

I n Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist am frühen Dienstagabend eine betagte Frau in ihrem Wohnhaus überfallen und mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden. Der Täter forderte nach Polizeiangaben Geld und Schmuck. Er entkam mit Beute in unbekannter Höhe.