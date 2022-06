Ermittlungen Zwei mögliche Ursachen für Hausbrand in Oberhausen

N ach dem Brand eines Einfamilienhauses in der Nacht auf Montag hat die Exekutive zwei mögliche Ursachen ermittelt. Das Feuer sei durch nachglühende Zigarettenreste oder einen technischen Defekt am Kühlschrank auf der Terrasse ausgelöst worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage mit.