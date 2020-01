Eine Einbruchserie mit Brandstiftung konnte nun – dank der hervorragenden Ermittlungen der Polizei-Inspektion Deutsch-Wagram – lückenlos aufgeklärt werden.

Zwei Männer sollen vor Weihnachten 2018 in der Stadtgemeinde mehrere Einbruchsdiebstähle verübt und einen Imbissstand in Brand gesetzt haben. Das Duo wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich nun ausgeforscht und ist in Haft. Der entstandene Schaden wurde mit mindestens 200.000 Euro beziffert.

Die rumänischen Staatsbürger im Alter von 28 und 32 Jahren hatten laut Polizei in der Nacht zum 21. Dezember 2018 Einbrüche in zwei Gastrobetriebe, bei einem Steinmetz und in ein Vereinshaus verübt. Der Imbissstand, den sie in Brand gesetzt haben sollen, wurde zur Gänze zerstört. Erbeutet wurden vorwiegend Zigaretten und Bargeld. Auf einen Pkw, den die Männer angeblich gestohlen haben, wurden ebenfalls entwendete Kennzeichentafeln montiert. Das Auto wurde am 9. Jänner des Vorjahres in Linz sichergestellt.

28-Jähriger wurde von Spanien ausgeliefert

Der 32-jährige Beschuldigte verbüßt seit Juni 2019 eine Haftstrafe wegen Eigentumsdelikten in der Justizanstalt Innsbruck. Er war bei der Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamtes nicht geständig. Der 28-Jährige wurde aufgrund eines EU-Haftbefehls nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe in Spanien am Mittwoch nach Österreich ausgeliefert.

Er gab die Einbruchsdiebstähle zu, nicht jedoch die Brandstiftung. Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.