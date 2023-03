Ladendiebstähle im Bezirk Gänserndorf geklärt: Täter festgenommen

Bedienstete von Polizei-Inspektionen aus den Bezirken Mistelbach, Gänserndorf, Bruck/Leitha sowie Neusiedl/See (Burgenland) führten seit Jänner 2023 Ermittlungen zu einer vorerst unbekannten slowakischen Tätergruppe, die sich auf den Diebstahl von Parfumund Kosmetikartikel spezialisiert haben dürfte. Die mutmaßlichen Kriminellen traten immer in unterschiedlichen Zusammensetzungen auf, wobei überwiegend ein Täter beteiligt war.

Beamte der Polizei-Inspektionen Gänserndorf, Matzen und Angern bemerkten nun am 27. Februar ein mutmaßliches Täterpärchen unmittelbar nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in Gänserndorf. In ihrem Fahrzeug entdeckte die Exekutive Diebesgut. Als die Polizeibediensteten den Hauptbeschuldigten, einen 43-jährigen slowakischen Staatsbürger, ansprachen, sperrte sich dieser in seinem Fahrzeug ein und wollte anschließend durch eine der hinteren Fahrzeugtüren flüchten. Dabei wurde der Hauptbeschuldigte vorläufig festgenommen. Die Mitbeschuldigte, eine 42-jährige slowakische Staatsbürgerin, wurde ebenfalls zur Vernehmung zur Polizei-Inspektion Gänserndorf gebracht.

Die weiteren Erhebungen wurden von Bediensteten der Polizeiinspektion Mistelbach geführt. Diese konnten der mutmaßlichen Tätergruppe in der Zeit von 21. Jänner 2023 bis 27. Februar 2023 insgesamt sieben Ladendiebstähle in Mistelbach (2x), Hainburg (2x), Hohenau, Gänserndorf sowie in Parndorf (Burgenland) zuordnen. Bei den Ladendiebstählen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 3.700 Euro.

Bei der Einvernahme war der 43-jährige Hauptbeschuldigte nur zum Diebstahl vom 27. Februar 2023 geständig. Die 42-jährige Beschuldigte bestritt eine Tatbeteiligung. Sie habe nur als Fahrerin fungiert und von den Diebstählen nichts gewusst. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

