Engelhartstettener Silo wird zum Sonnenkraftwerk

Er schaut schon beeindruckend aus – der Engelhartstettener Getreidesilo. Schon von Weitem sieht man den Turm im flachen Marchfeld aus der Landschaft ragen. Und anders als die meisten Silos verströmt er kein Grau, sondern weist an zwei Seiten bunte Kunstwerke auf, die das Künstlerkollektiv „Rip Off Crew“ in schwindelerregender Höhe dort angebracht hat. Zusätzlich werden gerade an der Südseite des Silos Photovoltaik-Module angebracht.

Die Schirmherrschaft über das Projekt hat die „Silosophie“, ein Projekt von „Menschen mit Weitblick, die Zeichen für die Zukunft, den Klimaschutz und die kommenden Generationen setzen“. Die „Silosophen“ Armin Knöbl und Lucas Silhanek empfangen am ehemaligen Lagerhaus-Areal, wo der Silo steht, potenzielle „Nachahmungstäter“. Also Menschen, die einen Silo besitzen und überlegen, diesen auch anderweitig als „nur“ als Getreidelager zu verwenden.

„Manche haben geglaubt, wir bauen Luftschlösser“

„Wir hatten einige Interessenten, die uns kontaktiert haben und Infos wollten, wie wir ihren Silo mit Kunst verzieren und mit Photovoltaik-Modulen bestücken können“, berichtet Knöbl: „Oft ist das Interesse nach dem ersten Gespräch verpufft. Manche haben geglaubt, wir bauen nur Luftschlösser. Jetzt haben wir etwas, das wir herzeigen können.“

Das Projekt ist beeindruckend: An der Südwand des Silos werden von den Fassadenkletterern von „ZweiSeil“ gerade 174 Solar-Module aus der Schweiz mit einer Gesamtleistung von 60 kWp angebracht. „Standardmodule würden die Belastung durch Wind und Statik nicht aushalten“, informiert Silhanek, der auch die Firma „SMOBI“ betreibt, die sich mit „bauteil-integrierten“ Photovoltaik-Modulen beschäftigt: „Die Anlage stellt einen zusätzlichen Witterungsschutz für die Fassade dahinter dar, weil sie auf allen vier Seiten mit einem Schutzblech im Zwischenraum versehen wurde.“

Das höchste Modul wird in schwindelerregenden 45 Metern montiert. „Das war ebenfalls sehr schwierig in der Errichtung“, so Silhanek. Die Anlage erzeugt in etwa 48.000 kWh Strom pro Jahr, das entspricht dem Verbrauch von ca. zwölf Einfamilienhäusern. Außerdem sind die Module aus zwei Scheiben Glas, was eine längere Lebensdauer erlaubt, und „bifazial“. Das heißt, dass auch die Rückseite Strahlungsenergie aufnehmen kann – ein paar Prozent des Lichtes gehen durch die Module und werden dann von der Fassade reflektiert, was einen Mehrertrag an Energie bedeutet.

Am 3. Juni soll übrigens die große Eröffnungsfeier für den dann fertig erneuerten Silo stattfinden.

