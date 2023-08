Lasseer Energiegemeinschaft ist ein voller Erfolg

„Die Erneuerbare Energiegemeinschaft in Lassee ist ein voller Erfolg“, freut sich Jacob Wöginger. Er sorgt als „Energy Community Manager“ beim Cleantech-Unternehmen neoom dafür, dass saubere Energie ihre volle Kraft in den Regionen entfaltet.

In Lassee sind aktuell 33 Teilnehmer bei der Energiegemeinschaft dabei. Seit der Gründung am 9. Mai haben sie im Schnitt jeweils 226 Euro an Stromkosten gespart. Außerdem haben Sie mit sauberem Strom 9.434 Kilo Kohlendioxid eingespart. Denn eine Energiegemeinschaft bedeutet, dass Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt und man unabhängiger von Energielieferanten wird. „Immer mehr Menschen entscheiden sich ganz bewusst für saubere Energie“, betont Wöginger. „Wir unterstützen dabei, denn wir gestalten das Initiieren, Gründen, den Betrieb und die Abrechnung einer Energiegemeinschaft einfach und unbürokratisch.“

Spannend sei auch der Impact österreichweit: denn gemeinsam mit neoom sind seit Anfang April bereits 35 Energiegemeinschaften aktiv. Über den „KLUUB“ in der neoom-App wurden in den ersten drei Betriebsmonaten bereits 215.484,7 Kilowattstunden Strom gehandelt. Das bedeutet eine Einsparung von 96,29 Tonnen Kohlenstoffdioxid. „Leider gibt es im bestehenden Energiesystem viele Abhängigkeiten: etwa von russischem Gas oder von der Merit-Order-Preispolitik. Wir schaffen Unabhängigkeit. Jeder kann Teil der Energiewende werden“, so Wöginger.