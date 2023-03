Photovoltaik-Boom: Kein Ende in Sicht

Nach dem starken Start ins neue Jahr verzeichnete man auch im Februar wieder einen enormen Anstieg bei den Photovoltaikanlagen. Insgesamt meldet die Netz NÖ, eine 100%-Tochter der EVN AG, im Februar über 5.000 PV-Anträge und 2.466 fertig gestellte Anlagen in ganz Niederösterreich. Das entspricht – verglichen mit Februar des Vorjahres – einer Verdoppelung bei den Netzzugangsanträgen und fast einer Vervierfachung bei den fertiggestellten Anlagen.

Insgesamt konnte in allen niederösterreichischen Bezirken ein starkes Plus verzeichnet werden – ein Ende dieser Entwicklung ist aktuell nicht in Sicht. Somit speisen mittlerweile über 68.000 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ ein. „25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich hier in Niederösterreich“, so EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer.

PV-Hype nimmt auch im Bezirk kein Ende

Im Bezirk Gänserndorf kann die Netz NÖ ebenfalls beeindruckende Zahlen schreiben: So gab es im vergangenen Monat insgesamt 377 Photovoltaik-Neuanträge, was einer Zuwachsrate von 281 Prozent im Vergleich zum Februar der Vorjahres entspricht. Mit 195 Fertigmeldungen konnte der Bezirk zudem niederösterreichweit im zweiten Monat des Jahres den drittbesten Wert einfahren. Hinter St.Pölten/Land und Neunkirchen steht man mit 195 fertiggestellten Anlagen auf Platz drei. Dies entspricht einer Zuwachsrate von 271 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

