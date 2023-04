Windkraft spaltet den Groß-Enzersdorfer Gemeinderat

Es war der spektakulärste Tagesordnungspunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung: Der Beschluss der Zonierung für Windkraftanlagen im Gemeindegebiet.

Lange Jahre war Groß-Enzersdorf windradfrei. Vom damaligen SPÖ-Bürgermeister Hubert Tomsic abwärts hatten sich viele Bürger dagegen ausgesprochen. Landschaftschutz war ins Treffen geführt worden, störende Geräusche, Surren und Brummen, der Schutz der Vögel, die weitere Versiegelung von bestem Ackergrund.

Mittlerweile ist die Stadt von Windkraftanlagen in Andlersdorf, Glinzendorf und Großhofen umrundet. Die EU hat sich kürzlich auf den Ausbau erneuerbarer Energie zu einem Anteil von 42,5 Prozent bis zum Jahr 2030 geeinigt. In Österreich steht man bei 31 Prozent, vor allem wegen des hohen Anteils an Wasserkraft. Deren Ausbau stößt an seine Grenzen. Biomasse kann nur als erneuerbar gelten, wenn die Hackschnitzel aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Bleiben Wind- und Sonnenenergie.

Grüne: „Windkraft ist alternativlos“

Die Windenergie-Produktion müsse sich verdreifachen, so Experten, noch mehr die Photovoltaik, deren Bestand sich verdreißigfachen müsse. „Windkraft ist alternativlos“, argumentierten auch die Grünen im Gemeinderat und schlugen Bedenken quer durch die Parteien sinngemäß in den Wind.

„Was ist mit der Photovoltaik? Noch stehen alle Supermarktparkplätze oder Lagerhallen ohne Solarpaneele da“, argumentierte NEOS-Gemeinderat Reinhard Wachmann. Manche forderten ein Abrücken vom besonders widerständigen Standort Franzensdorf, man könne näher an die Landesstraße Richtung Rutzendorf gehen. Aber dort ist Vogelschutzgebiet. Also bleibt eine relativ kleine Zone in Franzensdorf im Anschluss an die Andlersdorfer Windräder und eine Zone im Norden Richtung Raasdorf.

Die Abstände zu Anrainern würden eingehalten – mindestens 1.500 Meter – und man könne Ausgleichsmaßnahmen, wie etwa den Bau von Radwegen fordern, so SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, die Projekte würden nur schrittweise umgesetzt. „Wir zerstören das Landschaftsbild und haben versprochen, vor einer neuerlichen Diskussion die Bürger zu befragen“, wetterte FPÖ-Mandatar René Azinger. Er forderte erneut eine Volksbefragung.

Das ginge sich nicht mehr aus, wurde dagegengehalten, man müsse die Zonierung bis Ende März melden. „Gefallen tun sie keinem“, meinte Silvia Skarabela (ÖVP), „aber im Sinne der Jugend und der Zukunft müssen wir wohl“. Die Diskussion war scheinbar gut vorbereitet, Franzensdorfs Ortsvorsteher Robert Nepp und ÖVP-E-Experte Gottfried Rotter hatten mit vielen im Vorfeld verhandelt und baten um einen respektvollen Umgang miteinander. Um vielen die Offenbarung zu ersparen, wurde letztlich geheim abgestimmt – 17:12 für die Zonierung laut Plan.

