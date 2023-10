Haringseer spendeten für das „Haus mit Leben“

Das diesjährige Erntedankfest des Pfarrverbandes Leopoldsdorf fand in Haringsee statt. Rund 300 Gläubige pilgerten bei herrlichem Wetter mit ihren Erntewägen in den Kirchenpark. Der Musikverein Haringsee sorgte für die musikalische Umrahmung der Messe und bei der anschließenden Agape.

Die reichlichen Erntegaben der Orte des Pfarrverbandes und dazu 139 Euro aus dem Garbenverkauf wurden der Rotkreuz-Tafel in Groß-Enzersdorf gespendet. Weiters wurden die Einnahmen der Kollekte und der Agape, insgesamt 2.321,70 Euro, vom Pfarrgemeinderat Haringsee an den Verein „Haus mit Leben“ in Orth übergeben.