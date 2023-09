Endlich: „Oses“ in Strasshof wurde eröffnet

Der Umbau des Lokals dauerte länger als geplant, doch am Samstag war es dann so weit: Im Einkaufszentrum (Hauptstraße 190) werden traditionelle türkische Cig Köfte angeboten. Das Lokal nennt sich „Oses“ und bietet traditionelle türkische Spezialitäten an.

Unter dem Motto „Sauer trifft auf Schärfe“ kann man dort Cig-Köfte-Happen mit einer erfrischenden Zitronennote genießen. Dabei soll es sich um ein Geschmackserlebnis der besonderen Art handeln.

„Oses“ ist ein Franchise-Unternehmen, das seit 1993 besteht. Es verfügt über 1.000 Filialen weltweit, darunter in Wien und Bruck/Leitha. In allen Standorten sollen ausschließlich natürliche und vegane Zutaten zum Einsatz kommen.