Eröffnung im Mai Neuer Gänserndorfer Interspar: Der Countdown läuft

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Im Freien, vor dem Eingang, finden bereits die Pflasterarbeiten statt. Foto: Mattes

Ü ber ein Jahr lang wird bereits an diesem riesigen Supermarkt gearbeitet. Bald ist es aber so weit: Am 15. Mai öffnet der neu gebaute Interspar-Markt in der Bodenzeile erstmals seine Pforten.