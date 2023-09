Interspar in Gänserndorf ist modernster in ganz Österreich

„Wir eröffnen heute die modernste Interspar-Filiale Österreichs“, begrüßte Spar-Vorstand Markus Kaser die 400 Gäste, die zur offiziellen Eröffnung des neuen Interspars gekommen sind. Den Standort in der Gänserndorfer Bodenzeile gibt es bereits seit 26 Jahren. Diese Geschichte des ehemaligen Eurospars sei eine sehr erfolgreiche gewesen.

Der neue Interspar-Markt ist 2.700 Quadratmeter groß, 50.000 Produkte werden den Kunden dort angeboten. Die Reise dorthin sei eine spannende gewesen. „Es war ein Marathonprojekt in Etappen“, beschreibt Interspar-Regionaldirektor Matthias Weidenauer im Interview mit Claudia Schubert, wie er sich in dem einen Jahr Bauzeit oft gefühlt hat. Um beim Kunden präsent zu bleiben, wurde ein Provisorium errichtet. „Das war superspannend, weil es gleich neben der Baustelle war und wir sie beobachten konnten“, berichtet Weidenauer.

Im Mai diesen Jahres eröffnete schließlich der Interspar seine Pforten. „Der Standort wird irrsinnig gut angenommen“, freut sich Weidenauer. Der Interspar zähle zu den innovativsten Vollversorgern der Region, außerdem werden die Kunden im neuen, modernen Interspar-Restaurant kulinarisch verwöhnt.

Jubiläum: Gänserndorfer Standort ist 70. Interspar-Markt in Österreich

„Wir haben 24 Millionen Euro investiert, um einen guten Ort der Begegnung zu schaffen“, sprach Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner über eine Investition, die sich wahrlich gelohnt habe. „Wir feiern heute auch ein kleines Jubiläum. Die Gänserndorfer Filiale ist der 70. Interspar-Markt in ganz Österreich“, verkündet er stolz.

Bürgermeister René Lobner sprach den hohen Stellenwert an, den Interspar für die Bezirkshauptstadt habe. Arbeitsplätze werden geschaffen, die Kaufkraft und Wertschöpfung steigen. „Ich bin froh, dass viele Anregungen von uns und aus der Bevölkerung umgesetzt werden konnten“, denkt Lobner etwa an die Anbindung des Radwegs. Erfreut ist er außerdem darüber, dass über 50 regionale Produzenten mit mehr als 300 Produkten im Interspar-Markt vertreten sind. Eines davon ist der Gänserndorfer Stadtwein „Gänserich“, der nicht nur am Eröffnungsabend ausgeschenkt wurde, sondern im Sparmarkt sowie im Restaurant erhältlich ist.

Der Gänserndorfer Standort bietet 124 moderne Arbeitsplätze, 50 davon wurden mit dem Umstieg von Euro- auf Interspar neu geschaffen. Und diese wurden von allen Rednern gelobt: „Die Mitarbeiter haben das Herz für den Interspar gebaut und sind mit Herz dabei“, lobt etwa Kaser.

Interspar spendet 5.000 Euro für kranke Julina aus Markthof

Eine schöne Tradition bei Eröffnungen wurde bei dieser ebenfalls eingehalten: „Wir sind nicht ein feel-good Marketplace, wir sind auch ein hilfsbereiter Nachbar“, zückte Johannes Holzleitner einen Scheck über 5.000 Euro. Dieser kommt der Familie der kleinen Julina zugute.

Über ihr Schicksal berichtete Bürgermeister Lobner: „Die 5.000 Euro sind für ihre Familie ganz wichtig.“ Julinas Familie lebt in Markthof, das Mädchen kam im März mit einem Tumor auf die Welt und musste sofort nach der Geburt operiert werden. „Sie ist einen Kämpferin“, weiß Lobner. Das kleine Mädchen muss beatmet werden, benötigt Therapien und spezielle Geräte, um sie im Alltag zu unterstützen. „Das zeigt, dass ihr ein Herz habt“, nahm der Bürgermeister den Scheck stellvertretend für die Familie entgegen.

„Ich war zutiefst berührt, dass ihr für Julina gespendet habt“, ist auch Gänserndorfs neuer Pfarrer, Chudi Joseph Ibeanu, erfreut über dieses Zeichen der Wertschätzung. Bevor er das Gebäude und die Menschen, die darin arbeiten, segnete, bat er darum, für die kleine Julina zu beten.

Danach stand der Genuss im Vordergrund des Abends: bei herzhaften Schmankerln, feinen Käsesorten und süßen Köstlichkeiten wurde auf eine gelungene Eröffnung angestoßen und bis zum gemütlichen Ausklang des Abends gefeiert.