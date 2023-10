Neue Pumptrack bereichert Gänserndorfer Freizeitangebot

In den vergangenen Wochen musste er alle Augen zudrücken, wenn er gesehen hat, dass Kinder und Jugendliche schon auf der nicht fertigen Pumptrack-Anlage herumgedüst sind. Das ist seit Mitte der Woche anders, die Bahn für Zweiräder aller Art - ohne Motor - dürfen ihre Runden drehen. „Es ist eine Freude zu sehen, wie viel los ist“, war Bürgermeister René Lobner am Freitagnachmittag froh, dass der Park an der Protteser Straße voll war und sich sehr viele Kinder und Jugendliche mit ihren Gefährten auf der Pumptrack tummelten.

Die Pumptrack sei genau jene Freizeiteinrichtung, die Gänserndorf noch gefehlt habe. Das Projekt sei gut überlegt und durchdacht gewesen. Das habe auch eine Freizeitstudie, die die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, belegt. Vor zwei Jahren wurde die Errichtung schließlich im Gemeinderat beschlossen. „Wofür ich kein Verständnis habe, ist, wenn sich dann jemand ein beschlossenes Projekt künstlich schlechtredet“, spielte er auf die stetige Kritik der Grünen an, dass hier zu viel Boden mitten in einem Park versiegelt werde. Doch die Eröffnungsfeier zeigte: Die Pumptrack bindet sich gut in den Park ein, rund um das Asphaltband ist alles grün.

Pumptrack fügt sich optimal ins Gelände ein

Die Studie, die vor drei Jahren in Auftrag gegeben worden ist, brachte viele Ideen zutage und zeigte, was möglich ist, und „dass eine Pumptrack in der Gemeinde und in der Region fehlt“, betonte Sportstadtrat Max Beck bei der Eröffnungsfeier. Die Gemeindevertreter besichtigten Anlagen in anderen Gemeinden und starteten heuer mit dem Bau.

Der Stadtchef ist froh, dass fast ausschließlich regionale Firmen die Pumptrack, für die 70.000 Euro Fördergeld von der Leader-Region lukriert werden konnte, realisierten. Das Unternehmen, das die Bahn schließlich anlegte, hat seinen Sitz zwar in Klosterneuburg, sei aber von allen empfohlen worden: die Trailements GmbH.

„Es ist immer spannend, eine Bahn anzulegen“, berichtete Hubert Leibl von Trailements. Denn die Gegebenheiten seien jedes Mal andere. „Das ist nicht wie bei einem Fußballplatz“, verglich er. Ziel war es, dass sich die Bahn optimal ins Gelände einfügt. Auf der Gänserndorfer Pumptrack gibt es viel Platz und viele Standflächen, außerdem gibt es eine Kids-Pumptrack, die zwar in die große integriert ist, aber von den kleinen Rad- und Roller-Fahrern eigens genutzt werden kann. Was das Geheimnis der glatten und fugenfreien Oberfläche der Bahn ist? „Minutiöse Kleinarbeit beim Asphaltieren“, verrät Leibl.

Felix aus Untersiebenbrunn war der allererste Besucher auf der fertigen Pumptrack, darum durfte er auch die Eröffnungsfahrt übernehmen. Ausgerüstet mit Helm ging er an den Start und zeigte vor, wie man den Parcours unfallfrei bewältigen kann. Daniel von Trailements durfte die Bahn ebenfalls alleine befahren und einige Tricks vorzeigen. Doch die etwa 100 Kinder- und Jugendlichen standen schon in den Startlöchern und wollten wieder selbst Runden drehen und nicht nur zusehen, darum wurde die Pumptrack nach dem gemeinsamen Eröffnungsfoto schnell wieder freigegeben.