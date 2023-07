Neuer Treff für Jugendliche in der Stadt Deutsch-Wagram

Wie die NÖN berichtete, hat nach dem Aus für die Streetworker „Goostav“ der Verein „jugendarbeit.07“ die Betreuung junger Menschen in der Stadtgemeinde übernommen. Im Rahmen eines offiziellen Festaktes sowie eines Tag der offenen Tür wurde nun der frisch renovierte und für die Freizeitgestaltung ausgestattete Jugendtreff Auf der Heide 2 eröffnet. Durchtrennt wurde das Eröffnungsband durch Bürgermeisterin Ulrike Mühl-Hittinger, Jugendgemeinderat Markus Mentl-Weigl und Mario David, Leiter der jugendarbeit.07.

„Die psychische Belastung von Jugendlichen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Deutsch-Wagram ist daher sehr froh über das umfassende Angebot zur Betreuung unserer Jugendlichen innerhalb und auch außerhalb des Jugendtreffs. Damit in Zukunft der Jugendtreff noch gemütlicher wird, wird die Gemeinde für einen guten Schallschutz in den offenen und hellhörigen Räumlichkeiten sorgen“, so Mühl-Hittinger in ihrer Ansprache.

Neben Vizebürgermeisterin Andrea Schlederer, Stadtamtsdirektorin Barbara Bernhard, zahlreichen Gemeinderäten und Vertretern der Schulen nützten auch viele Bürger den Tag der offenen Tür, um den Jugendtreff und das umfangreiche Angebot von „jugendarbeit.07“ kennen zu lernen. Besonders erfreulich war die Unterstützung durch ein Team des Projektes AFIT (Ausbildungs-Fit) von FAB (Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung) in Gänserndorf. Dieses Team hat dafür gesorgt, dass auch jeder Besucher der Veranstaltung gut mit Speisen und Getränken versorgt wurde.