Drösing hat nun Café und Supermarkt

Kürzlich fanden die feierliche Eröffnung des neuen Nahversorgers „Nah und Frisch“ sowie die Schlüsselübergabe für acht neu errichtete Wohnungen statt.

Angeschlossen sind auch eine Post, eine Bank und eine Trafik sowie ein Kaffeehaus mit ein paar Tischen und einer kleinen Terrasse. SPÖ-Bürgermeister Josef Kohl zeigt sich zufrieden: „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir dieses Projekt realisieren konnten. Mein Dank geht auch an Betreiberin Kerstin Paul.“ Und weiter: „Es handelt sich hier um ein Vorzeigeprojekt, bei dem man Gemeindevermögen und Arbeitsplätze schuf und die Nahversorgung für unsere Bürger sicherte.“

Die Wertschöpfung bleibe in der Gemeinde, durch die Vermietung des Geschäfts an die Firma Kastner GmbH erziele man Einnahmen. Sein Dank erging an alle Projektbeteiligten, es handelte sich dabei um eine Kooperation zwischen der Gemeinde Drösing, der Gewog Arthur Krupp GmbH und der Firma Kastner GmbH.

Die Kostenschätzungen betrugen 650.000 bis 680.000 Euro, die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich dann auf 800.000 Euro. Die Finanzierung erfolgte durch die Bürger selbst, wodurch es zu einer Risikominimierung durch die Aufteilung auf alle beteiligten kam. Das Land NÖ gewährte einen Zinszuschuss für die Fremdfinanzierung.

Von Bund, Land und Wirtschaftskammer gab es eine Förderung von 217.000 Euro. Die Errichtung übernahm die örtliche Firma Baumeister Weiser – sie hatte nämlich die Ausschreibung gewonnen.

