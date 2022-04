Marchfeld hat eine Genussakademie

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

„Das Projekt stand ewig in den Startlöchern“, erzählt Bürgermeister Franz Mathä über die „Genussakademie Marchfeld“, die im Kulturhaus von Markgrafneusiedl ihre Heimat gefunden hat. Federführend sei hier Marianne Groffics gewesen, Mathä spricht sogar von einer „One-Woman-Show“. Aber Groffics winkt ab: „Ohne Karin Renner wäre es nichts geworden.“

Diese ist nämlich nicht nur Dritte Präsidentin des NÖ Landtags, sondern auch geschäftsführende Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde und leitet dort den Kulturausschuss. „Marianne hat alles in die Wege geleitet. Sie hat mir einen Rohbau mit Fenstern überreicht, ich war für die Innenausstattung verantwortlich“, meint Renner, die sich am Tag der Eröffnung „auf das Bedanken beschränken durfte“, und zwar bei allen, die an der Sanierung – von der Planung bis zur Umsetzung – beteiligt waren.

Einer für alle, alle für einen

Eigentlich war die Genussakademie sogar mit Schauküche geplant, „das war bautechnisch nicht umsetzbar“, berichtet der Bürgermeister. Groffics, die mit Ideengeber Ronald Pelikan zusammenarbeitete, holte Mitzi Barelli ins Boot, „damit wir wissen, was sie als Gastronomin braucht“. Jetzt steht die Genussakademie „der Kunst und Kulinarik in jeder Hinsicht“ zur Verfügung, wie Renner beschreibt. Kochkurse und Seminare sollen abgehalten werden, stets zum Thema „Genuss im Marchfeld“. Dabei soll das Bewusstsein für die Vielfalt an Marchfelder Produkten gestärkt werden. „Wir sind die Gemüse- und Kornkammer Österreichs“, sagte René Lobner.

Ein Ort der Kommunikation für die Region

Er ist Nachbarbürgermeister, Landtagsabgeordneter und Obmann der Leader-Region Marchfeld und kennt darum die Vorzüge. In der Region habe sich durch die Landesausstellung einiges getan, eines dieser Begleitprojekte sei eben die Genussakademie. Diese soll ein „Ort der Kommunikation und des Treffens in und außerhalb der Region“ werden.

Ein solcher Ort war das Gebäude schon früher: 1901 wurde es errichtet und beinahe 100 Jahre von Familie Schöner als Wirtshaus geführt. Unter Bürgermeister Erwin Hrabal wurde das Gebäude 2011 von der Gemeinde angekauft und saniert. „Damit hatte die Musik erstmals einen adäquaten Musikraum“, blickt Mathä auf die Musiker, die aufspielten.

Während sich alle über die Eröffnung des frisch sanierten Gebäudes freuten, hatte ausgerechnet Pfarrer Grzegorz Ziarnowski gemischte Gefühle. „Freud‘ und Neid“ wie er mit einem Schmunzeln sagte. Freude, weil er in diesem Haus seine erste Messe als Pfarrer in Markgrafneusiedl gehalten hatte. „Und Neid, weil der Pfarrhof gegenüber nicht so schön ist.“ Er segnete die Genussakademie, die zu einem „Ort der Liebe und Kultur“ werden sollte.

