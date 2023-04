Glasfaserausbau schreitet zügig voran

Wie Infrastrukturstadtrat Markus Mentl-Weigl (ÖVP) berichtet, schreitet der Glasfaserausbau zügig voran. Die ersten Haushalte in der Stadtgemeinde seien bereits angebunden worden. Bis Jahresende 2023 sollen alle Haushalte nördlich der Bahn, für die ein Anschluss bestellt wurde, am Netz angebunden sein. Am Jahresanfang 2025 soll dann die ganze Stadt über ein Glasfasernetz verfügen.

Einbau wird mit anderen Baustellen koordiniert

„Ein wichtiges Ziel, das ich mir als Infrastrukturstadtrat für unsere Bürger gesetzt habe. Wir sind laufend im Austausch mit den ausführenden Baufirmen und versuchen soweit wie möglich Synergien beim Bau für unsere Gemeinde zu nutzen“, so Mentl-Weigl. Die Arbeiten wären zeitlich gut im Plan, auch wenn es derzeit, bedingt durch längere Niederschläge, zwischenzeitlich etwas langsamer vorangeht“, ergänzt Mentl-Weigl. Es könne auch vorkommen, dass Wasser- oder Kanalanschlüsse – dort, wo es erforderlich ist – während des Einbaues der Glasfaserkabel ebenfalls erneuert werden. Ebenso gebe es immer wieder Besprechungen mit Baufirmen, um die laufenden Arbeiten in der Stadt möglichst sinnvoll zu koordinieren.

