Nach einem Abend mit Videospielen, Drogen- und Alkoholkonsum kam es zwischen den Jugendfreunden Richard P. aus Hainburg und einem Marchegger (27) am 15. Februar dieses Jahres zu einem Streit: „Nach der Weigerung ihn heimzufahren, kam es zum Streit. Plötzlich hatte er ein Messer in der Hand. Erst hat er mich am Hals geschnitten, dann noch zugestochen. Ich rutschte in die Badewanne und stellte mich tot. Ich traute mich nicht einmal zu blinzeln und blieb regungslos liegen, als er mit dem Messer vor der Wanne stand, bis er endlich ging. Dann rief ich meinen Stiefvater um Hilfe und der brachte mich dann ins Spital“, schildert das Opfer im Zeugentand.

„Hatten Sie den Eindruck, er wollte sie umbringen?“, will Franz Lima, der Verteidiger von P., wissen.

„Ja, schon. Ich habe den Ritchie noch nie so aggressiv erlebt“, kommt es leise vom Marchegger.

Der Angeklagte (27), im Bild mit Staatsanwältin Gudrun Bischof, beteuert einen „Unfall“ und leugnet einen Mordversuch.

| Hahslinger

Der angeklagte Hainburger will von einem Mordversuch nichts wissen und präsentiert den Geschworenen eine Unfallversion. ER habe zwar aus Wut zum Messer gegriffen, aber nur um zu drohen. Der Freund sei ihm dann quasi ins Messer gefallen. Er sei auf ihn draufgefallen und dabei müsse er ihn irgendwie am Hals erwischt haben. Genauer könne er es nicht sagen, beteuert P. und versichert: „Zugestochen habe ich nicht!“

„Das ist jetzt die fünfte Version. Bei der Tatrekonstruktion haben Sie noch von einem Stich gesprochen“, kommentiert Staatsanwältin Gudrun Bischof die Verantwortung des Angeklagten.

Der Hainburger bleibt dabei, er habe keine Tötungsabsichten gehabt. Er gibt lediglich zu, in Panik mit dem Auto des Freundes davongefahren zu sein und ihm Geld aus der Börse gestohlen zu haben.

Richterin Xenia Krapfenbauer | NÖN Archiv

„Wenn es ein Unfall war, warum haben Sie Ihrem blutenden Freund nicht geholfen?“, will der beisitzende Richter Gernot Braitenberg wissen.

„Ich war so in Panik“, beteuert P.

„Sie waren so panisch, das Sie an Geld denken konnten, aber nicht daran, ihrem verletzten Freund zu helfen“, entgegnet der Richter harsch und meint zum Angeklagten: „Sie müssen eine Version bringen, die Ihnen jemanden glauben kann.“

Verteidiger Franz Lima plädiert auf fahrlässige Körperverletzung. | NÖN

Psychiater Werner Brosch stellt bei P. keine hochgradigen Geisteskrankheiten fest und befindet den Hainburger zum Tatzeitpunkt für zurechnungsfähig.

Nach einer halbstündigen Mittagspause geht es mit Zeugeneinvernahmen weiter.