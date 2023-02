Waldkauz Karli mit Schädeltrauma erholt sich in Haringsee

Wahrscheinlich war der Kauz von einem Auto angefahren worden, denn er saß orientierungs- und bewegungslos am Straßenrand in Gerhaus im Bezirk Bruck an der Leitha. In der EGS erholt sich Karli, wie er vom EGS-Team genannt wurde, nun von seiner Verletzung.

„Eine Autofahrerin hat Karli zu uns gebracht, nachdem schon einige Autos vorbeigefahren waren. Die Dame hatte Mitleid mit dem offensichtlich verwirrten und verletzten Tier. Er war anfangs sehr lethargisch. Nach ein paar Tagen haben wir jetzt aber das Gefühl, dass er sich wieder erholt“, sagt Tierarzt Hans Frey, der Leiter der EGS. Das EGS-Team hofft, Kauz Karli ganz gesund pflegen und wieder auswildern zu können.

Der Waldkauz ist die häufigste Eulenart in Österreich. Wie der Name sagt, lebt er vorrangig in bewaldeten Gebieten. Es muss allerdings kein echter Wald sein; die Vögel begnügen sich auch mit Parkanlagen und Gärten. Wichtig für Waldkäuze ist das Vorhandensein geräumiger Höhlen, in denen sie ihre Jungen aufziehen können. Sehr gerne beziehen sie auch für sie angebrachte Nistkästen. Auch Gebäude, Dachböden, Scheunen und Stallungen werden von Waldkäuzen besiedelt und dunkle Winkel zur Brut und Jungenaufzucht genutzt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.