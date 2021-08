Für Maibritt, die gerade eben in Groß-Enzersdorf maturierte und schon lange von der großen Welt jenseits des Marchfeldes träumte, wurde ein Märchen wahr: Sie war die Gewinnerin eines großen Castings in Hamburg. „Sängerin mit Salsa im Blut gesucht“, so lautete der Ausschreibungstext.

Sie setzte sich gegen über 600 Kandidatinnen durch und wird nun gemeinsam mit dem spanischen Sänger Cristóbal, dem Sieger der Castingshow „Popstars“, das Gesangsduo „Pachanta“ bilden. Das Duo covert die größten Hits der 80er und lässt sie im Euro-Latin-Sound wieder aufleben. Musikmanager Markus Krampe hat Maibritt dafür unter seine Fittiche genommen.

RTL begleitet das Gesangspaar schon seit Anbeginn und hat bereits sechs Folgen der Pachanta-Doku in der Sendung „Punkt 12“ ausgestrahlt. Die 18-jährige Maibritt kann auf eine beachtliche Karriere stolz sein, als 15-Jährige siegte sie beim österreichischen Wettbewerb „Helden von heute – Falco goes school“ und brachte immer wieder Songs heraus. Sie absolvierte das Gymnasium trotzdem problemlos.