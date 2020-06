Nach dem coronabedingten Aus für die heurige Sommerszene organisiert die Stadtgemeinde im Juli und August mehrere Einzel-Events im Kulturhaus-Garten (die NÖN berichtete). Jetzt stehen alle Künstler und Termine fest. Außerdem: Die Gemeinde hilft der krisengebeutelten Gastronomie mit Subventionen und Gewinnspielen.

NÖN: Am 3. Juli tritt Kabarettist Pepi Hopf auf, am 4. Juli Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper, am 11. Juli Sänger Werner Auer sowie am 17. Juli Weinviertelbarde Jimmy Schlager. Weiß man schon, wie es dann weitergeht?

Lobner: Ja, jetzt kann ich auch den Rest verraten. Am 25. Juli gibt es die Nacht des Schlagers mit „Von Gründorf“ und am 31. Juli Melodien aus Musicals und Filmen mit Werner Auer. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr und man braucht eine Eintrittskarte, weil es aufgrund der Covid-19-Maßnahmen nur 150 Sitzplätze im Kulturhaus-Garten gibt. Bei Schlechtwetter übersiedeln wir in den Festsaal der Stadthalle.

Ein Geheimnis war bisher auch, was für den August geplant ist. Sie sagten nur, dass es etwas ganz anderes geben wird – nämlich?

Lobner: Wir werden an drei Wochenenden im August zu einem Stadtheurigen im Kulturhaus-Garten laden. Dort werden unsere Stadtwein-Winzer ausschenken, zum Essen wird es natürlich auch etwas geben – alles wie bei einem gewöhnlichen Heurigen inkl. Covid-19-Regeln. Wir starten am 1. August mit der Präsentation des aktuellen Stadtweines. Dazu gibt es Musik. Die weiteren Termine des Stadtheurigens sind 2. August, von 7. bis 9. August sowie von 14. bis 16. August, jeweils von 16 bis 23 Uhr.

Sie wollen auch der städtischen Gastronomie, die unter dem Corona-Lockdown stark gelitten hat, unter die Arme greifen. Wie sieht der Plan aus?

Lobner: Die Gemeinde wird die Lokale mit drei Maßnahmen unterstützen. Erstens werden die Schanigarten-Gebühren mittels Subventionen in derselben Höhe ausgeglichen. Zweitens kann die Gastronomie auf unserer Videowall gratis werben. Und drittens starten wir ein Gewinnspiel.

Wie wird dieses Gewinnspiel ablaufen?

Lobner: Wer zwischen 1. Juli und 31. August in einem Gänserndorfer Gastro-Betrieb einkehrt, kann die Rechnung an die Gemeinde schicken. Wir ziehen dann mehrere Gewinner, die wiederum Gastro-Gutscheine bekommen.