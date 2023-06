Elisabeth Wagnes im Gespräch: So tickt die neue Ort(h)schefin

Seit 14. Februar hat Orth eine neue Bürgermeisterin: Der damalige Ortschef Johann Mayer übergab an seine vormalige Vizebürgermeisterin Elisabeth Wagnes. Für ein Antrittsinterview erbat sich die neue „starke Frau“ in der Gemeinde Zeit, sie wolle erst 100 Tage im Amt sein, um sich einzuarbeiten und den NÖN-Lesern ein möglichst profundes Bild der Gemeinde im Herzen der Donau-Auen zu geben. In der Vorwoche wurde die NÖN nun im Gemeindeamt empfangen – und die 50-jährige dreifache Mutter stand Rede und Antwort.

Die studierte Musiktherapeutin legte eine schnelle politische Karriere hin: 2015 zog sie in den Gemeinderat ein und lieferte ein eindrucksvolles Vorzugsstimmen-Ergebnis ab – nur Bürgermeister Mayer war damals besser –, was ihr gleich den Vizebürgermeisterposten einbrachte.

Seit damals hatte sie die Gelegenheit, in die Gemeindearbeit hineinzuwachsen und jetzt „darf ich als Bürgermeisterin die Zukunft unseres schönen Ort(h)s mitgestalten“, ist Wagnes voller Tatendrang: „Diese Aufgabe nehme ich mit Respekt, Teamgeist und Engagement an.“ Die Arbeit in der Musikschule wurde stark reduziert, um sich voll auf die neue Tätigkeit konzentrieren zu können.

Die großen Fragen, die sie sich zum Amtsantritt stellte? „Wohin entwickelt sich Orth zwischen den beiden Metropolen Wien und Bratislava, umgeben vom Nationalpark Donau-Auen, mitten im Marchfeld? Mit seinen historischen Besonderheiten gibt es bei uns viele Möglichkeiten, unsere Heimat touristisch zu entdecken – und nicht zuletzt ist Orth wegen vielfältiger kultureller Aktivitäten ein beliebtes Ausflugsziel.“

Touristisch soll der Nationalpark gleichzeitig Anziehungspunkt und Partner sein: „Dort lebt man sanften Tourismus vor, ich möchte die Synergien nutzen, vor allem in puncto Radtourismus sehe ich noch großes Potenzial.“

Mittelschul-Sanierung um 9 Mio. Euro in vollem Gang

Zurzeit wird die Mittelschule saniert, Wagnes ist seit 2015 Obfrau der Mittelschulgemeinde und deshalb seit dem Beginn der Arbeiten im Juli 2021 „mittendrin statt nur dabei“. 9 Millionen Euro fließen in das Projekt, etwa ein Drittel zahlt das Land. „Das Feedback von Lehrern und Schülern ist bisher äußerst positiv“, freut sich Wagnes. Die Bildungsinfrastruktur ist auch bei der Umsetzung der NÖ Kinderbetreuungsoffensive ein großes Thema: „Wir haben es geschafft, dass der Kindergarten im Sommer nur mehr eine Woche schließen wird. Derzeit wird erhoben, ob auch ein Ausbau notwendig sein wird.“

Leitbild wird mit der Bevölkerung überarbeitet

Am wichtigsten ist der neuen Bürgermeisterin aber Kommunikation – nach innen wie nach außen: Der Leitsatz „Durchs Reden kommen die Leut' zam“ soll nicht nur Theorie sein: „Ich bin froh, dass im Gemeinderat ein sehr konstruktives Klima herrscht. Es gibt unterschiedliche Meinungen und harte Diskussionen, aber es sind immer faire Gespräche auf Augenhöhe.

Auch die Kontakte auf Bezirks- und Landesebene sind mir wichtig, genauso wie die Meinung der Orther“, bekräftigt Wagnes im Gespräch mit der NÖN. So soll gemeinsam mit der Bevölkerung das 20 Jahre alte Leitbild überarbeitet werden.

Auch die Gemeinde-Website wird erneuert, zur besseren Kommunikation mit den Bürgern werden die „Gem2Go“-App eingerichtet, eine digitale Amtstafel eingeführt und der Social-Media-Auftritt überarbeitet. Zusätzlich schwebt Wagnes eine Art „Kinder-Gemeinderat“ vor.

Ein Thema, das Wagnes als ihr „Steckenpferd“ bezeichnet, ist die Ortsbildgestaltung. Mit „klimafitter“ Bepflanzung soll die Bodenversiegelung reduziert und das Ortsbild grüner werden. Die Belebung des Ortskerns wird in Zukunft aufgegriffen werden müssen, um die Ansiedelung von Betrieben und Geschäftslokalen zu attraktivieren und zu unterstützen. Auch die Umwelt- und Klimaziele 2030 sind ein großes Thema: „Wir evaluieren derzeit, auf welchen kommunalen Gebäuden wir noch zusätzliche Photovoltaik-Anlagen installieren können“, so die neue Bürgermeisterin.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.