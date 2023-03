Unterstützung für die „Nurses“ in Deutsch-Wagram

In der Stadtgemeinde gibt es seit über einem Jahr zwei „Community Nurses“ (die NÖN berichtete). Elisabeth Aroeti und Verena Wagner unterstützen von ihrem Büro aus Familien und pflegende Angehörige. Sie kümmern sich um Anträge und vernetzen sich bei Bedarf mit Spitälern, Ärzten sowie mit Pflegeeinrichtungen. Nun erhielten die beiden Pflegefachkräfte Unterstützung in Form eines Fachbeirates, bestehend aus Diplomkrankenschwester Kerstin Scharmitzer, Allgemeinmedizinerin Pia Schlederer, Gynäkologin Monika Stroh-Weigert, Sozialhilfeverein-Obmann Bernhard Sofaly und Rotkreuz-Ortsstellenleiter Bernhard Eisenbock.

„Community Nurses“ sollen bekannter gemacht werden

Wie Projektleiter und Stadtrat Heinz Bogner berichtet, trafen die Fachleute einander am Mittwoch und konnten den beiden „Nurses“ weitere Inputs für ihre tägliche Arbeit geben. Unter anderem soll künftig in diversen Vorträgen, beispielsweise in der Volkshochschule, bei den regelmäßigen Stammtischen und bei öffentlichen Auftritten im Rahmen von Gemeindeveranstaltungen der Bekanntheitsgrad der Aufgaben der „Community Nurses“ gesteigert werden.

Vermittlungsscheine sollen bei Ärzten und in Rettungswägen aufgelegt werden

In Zukunft werden deshalb Vermittlungsscheine bei den lokalen Ärzten und in den Rettungswägen des Roten Kreuzes aufliegen. So sollen die betroffenen Patienten oder Angehörige auf einfache, unkomplizierte Weise Zugang zu den „Community Nurses“ finden. Ziel ist es, die Öffentlichkeit mit den Aufgaben dieses für die Bevölkerung kostenlosen EU-Projektes der Stadt bekannt und vertraut zu machen. Der Fachbeirat soll nun Anregungen und die Sicht außenstehender Personen, die fachlich bestens mit der Materie vertraut sind, übermitteln.

