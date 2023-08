Mühlleiten: Radweg-Diskussion geht in die nächste Runde

Mühlleitens Ortsvorsteher Wolfram Böhme lässt nichts unversucht: Er kramt alte und neuere Dokumente hervor, durchforstet alte und neuere Managementpläne des Nationalparks und studiert auch das Nationalparkgesetz – und siehe da: Er hat wieder etwas zutage gefördert. Der inkriminierte Weg, an dem sich jüngst die Diskussion in Mühlleiten entzündet, weil die Radfahrverbotstafeln aufgestellt wurden, jener Weg also, an dem sich viele Mühlleitner schon zum Fotoprotest eingefunden und ihre Petition aus der Taufe gehoben hatten – die NÖN fotografierte – gehöre gar nicht zum Nationalpark, ja sei sogar explizit ausgenommen.

Der Weg gehöre der Stadt Groß-Enzersdorf und sei schlicht öffentliches Gut. Das Gelände links und rechts davon sei im Besitz der Stadt Wien und Teil des Nationalparks. Böhme: „Ich bin noch nicht 100-prozentig sicher, ob wir da nicht irgendeine Änderung verpasst haben, die noch nicht im Grundbuch eingetragen ist.“ Derzeit schaue es aber eindeutig so aus, als seien die Tafeln schlicht illegal angebracht worden.

Dann hat er auch noch ein OGH-Urteil aus dem Jahr 2016 ausgegraben, wo einem Grundbesitzer in Oberösterreich beschieden wird, dass er Spaziergängern und Radfahrern weiterhin gestatten müsse, seinen Privatweg zu nutzen, weil sich diese ihr Recht durch Jahrzehnte „ersessen“ hätten, sie wurden ja bisher nicht beanstandet.

Die Forstverwaltung Lobau ihrerseits ist „derzeit sehr viel unterwegs, führe viele Gespräche im Hintergrund“, und versichert, dass man gern zu Lösungen insbesondere für die Nutzung des inneren Marchfelddammes als Radweg kommen möchte, aber „sich nicht von Drohgebärden mit 10.000 Unterschriften unter Druck setzen lassen wolle“, so Sprecher Florian Mekwicka. Doch bis jeweils eine offizielle Aussage möglich wird, vergeht oft viel Zeit – suboptimal für die öffentliche Meinungsbildung. „Hoffentlich gibt es bald ein Gespräch, zu dem auch ich eingeladen werde“, so Böhme.