Radler-Aufstand wegen Fahrverbots in Mühlleiten

Dort, wo jüngst die Gemeinde Wien, genauer deren Forstverwaltung, die MA 49, Radverbotstafeln aufgestellt hatte, protestierten kürzlich regionale Radler, mobilisiert von Ortsvorsteher Wolfram Böhme. „Wir können jetzt gar nirgendwo mehr hinein in den Nationalpark“ wird gehadert. Und: „Wir können mit dem Radl weder zur Donau noch nach Groß-Enzersdorf fahren.“

Tatsächlich ist nicht nur der Weg von der Hubertuskapelle durch die Au zum Groß-Enzersdorfer Uferhaus für Radfahrer gesperrt, allgemeine Fahrverbote – und damit auch ein Radfahrverbot – stehen auch auf der Dammstraße und die Parkstraße. Einzig der Feldweg Richtung Schönau ist nicht gesperrt, und die Landstraße. Das sei nicht neu, zeigt man sich bei der MA 49 ungerührt, im Nationalpark bei Mühlleiten habe es noch nie Fahrradwege geben und Forststraßen sind für Radfahrer gesperrt. Der Besucherdruck steige und auch die Zahl der rücksichtslosen Radler, so dass man sich gezwungen sehe, auf die Verbote nun auch hinzuweisen.

Dem widerspricht der Ortsvorsteher. Das Verbot werde mit „in ihrer Höhe vollkommen überzogenen Geldstrafen“, so Böhme, durchgesetzt. Und Mühlleiten von der Umgebung abgeschnitten. Radwege in Wien, aber auch Radrouten wie der EURO Velo 6 an der Donau sind nicht mehr erreichbar.

Außerdem: Die Mehrzahl der Radler aus Mühlleiten seien brave Bürger, viele führen mit Rad in die Arbeit nach Wien oder bis zur U-Bahn. „Sollen sie wieder aufs Auto umsteigen?“, fragt Böhme. Die Forstwege in der Lobau werden von der MA 49, Jägern und Fischern mit dem Auto befahren, aber die Radler würden ausgesperrt, das sei die falsche Botschaft. Die Mühlleitner haben daher eine Petition verfasst, die im Rathaus aufliegt und wollen sie mit vielen Unterschriften Mitte August an den Wiener Bürgermeister weiterleiten. „Es ist wichtig, auf die Situation aufmerksam zu machen. Das Radfahren in der Au muss neu gedacht werden“, sagt Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec.

Radler aus dem Nationalpark auszusperren, verursache Unverständnis: „Gewohnte Alltagsrouten sind weg und Alternativen nicht da. Ich erhoffe mir eine gute Lösung für alle Seiten.“ Doch vonseiten der Verwaltung kann wohl kein Einlenken erwartet werden, da müssten politische Entscheidungen folgen.