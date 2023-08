Lobau: Hat es sich bald „ausgeradelt“?

Sonntagnachmittag an der Panozzalacke: Ein neues Radverbotsschild prangt unweit der Imbisshütte in der Au, die Wirtsleute warnen vorbeikommende Pedalritter, da sei das Radeln jetzt verboten, doch diese, einer nach dem anderen, machen sich dennoch auf den Weg. „Ja eh“, meinen sie nur grantig.

Doch der Ungehorsam kann teuer werden, vor allem in der Unteren Lobau wird immer häufiger nicht nur verwarnt, sondern auch gestraft. Empfindlich gestraft, der NÖN wurde erst kürzlich wieder ein Strafmandat über 350 Euro zugespielt. Mit Hund kann das Ganze noch viel teurer werden. Wie berichtet, waren auch schon bisher die meisten Wege nicht als Radwege gekennzeichnet und damit nicht fürs Radfahren zugelassen.

MA49 ortete gestiegenen Nutzungsdruck der Wege

Aber diese Wege, meist breit und ausgefahren, wurden seit jeher genutzt, fürs Gehen, ebenso fürs Radeln, wie auch die Fahrzeuge der Forstverwaltung oder der Jäger oder der Fischer drüber gefahren sind. Keiner schien sich an der gemeinsamen Nutzung zu stören. Doch die MA 49 ortete jüngst einen gestiegenen Nutzungsdruck – tatsächlich war in Zeiten der Lockdowns einiges los in der Au. Viele Wiener haben sich die schönen Platzerl gemerkt und kommen immer wieder. Für die Förster sind es aber vor allem die Radler, die E-Biker, die immer schneller und tiefer in die Au vordringen, der Störfaktor.

Daher setze man zum Schutz auf neue Wege in der Kommunikation wie durch die Schilder und suche auch die Kooperation mit der Polizei, heißt es von der MA 49. Manche Wege wurden auch „umgenutzt“, etwa der „Weitwanderweg“ über Mühlleiten nach Hainburg: Er war bis vor Kurzem noch ein Wander- und Radweg.

Anrainer vermuten andere Hintergründe für Verbote

Manche Anrainer vermuten daher mittlerweile weitergehende Hintergründe, jagdliche Interessen etwa, die von den Radlern nicht gestört werden sollten. Und so kursiert eben auch manch neue Verschwörungstheorie. Tatsächlich hatten ja viele Anrainer dereinst in den 1990er-Jahren Angst vor dem Ausgesperrtwerden „wie seinerzeit unter den Habsburgern“ und votierten lange gegen den Nationalpark. Sie alle wurden beruhigt, man sicherte zu, „bestehende Erholungsnutzungen weiter zu ermöglichen“. Zudem sollte jede Ortschaft ihren Zugang behalten, so stand es auch in den Gesetzestexten und Managementplänen.

Tatsächlich sind die neuen Verbotsschilder auch verwirrend: Es gibt Tafeln in verschiedener Ausführung, eckig und rund, gelb und rot. Die erlaubten Routen hingegen sind nur hie und da mit einem kleinen Radsymbol am Wegweiser erkennbar gemacht. Das kritisiert auch der ÖAMTC und fordert die Überarbeitung des Wegekonzeptes wie eine korrekte und einheitliche Beschilderung. Regeln im Nationalpark sind sinnvoll, müssten aber verständlich sein“, so die Mobilitätsexperten in einer Aussendung.

Der MA49-Forstdirektor Andreas Januskowetz gab gegenüber der Wochenzeitung Falter in der Zwischenzeit zu, dass einiges in der Kommunikation schief gegangen sei. Dennoch – die Au müsse geschützt werden. Er werde aber mit Groß-Enzersdorfs Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec Gespräche führen, für Mühlleiten würde sicher eine Lösung zu finden sein. Vor der Imbisshütte an der Panozzalacke hingegen sind wieder ein paar Radfahrer bei der dort aufliegenden Petition aus Mühlleiten angestellt, auch sie wollen diese unterschreiben. „Wir haben an die 10.000 Unterschriften beisammen“, berichtet Mühlleitens Ortsvorsteher Wolfgang Böhme. Schon bald wird er Wiens Bürgermeister Michael Ludwig um einen Übergabetermin für die Unterschriften und ein Gespräch bitten.