Hunderte Besucher bei Umzug in Deutsch-Wagram

Nach zwei Jahren Pause ging endlich wieder der beliebte Faschingsumzug über die Bühne und unter den insgesamt 20 Fahrzeugen und Fußgruppen herrschte ein buntes Treiben. Das Prinzenpaar übergab den Stadtschlüssel im Anschluss wieder an die Bürgermeisterin.

Die musikalische Umrahmung erfolgte durch das Blasorchester der Musikschule. Die Freiwillige Feuerwehr sowie örtliche Vereine sorgten für einen tollen Ausklang bei Musik, Speis und Trank. Eine große Menschenmenge ließ den Fasching noch bis in die Mitternachtsstunden am Marktplatz sowie in den Lokalen ausklingen.

