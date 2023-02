Bezirk Gänserndorf wird zur Narrenhochburg

Zwei Jahre herrschte Stille im Fasching. Die einzige Verkleidung war die ungeliebte medizinische Maske im Gesicht. Heuer darf die „fünfte Jahreszeit“ wieder voll ausgelebt werden. Ein offensichtlicher Nachholbedarf zeigt sich mit ausgebuchten Ballsälen und ausgehfreudigem Publikum. In der letzten Faschingswoche streben die Veranstaltungen ihrem Höhepunkt zu – den Faschingsumzügen.

Voller Vorfreude ist der Verein „Bunta Haufn“ in Groß-Enzersdorf. Erst 2019 startete der Verein den ersten Faschingsumzug und toppte im Jahre darauf den Erfolg mit rund 2.500 Besuchern. Heuer hat sich der Brauchtumsverein wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Firmen, Vereine und private Gruppen haben ihre Teilnahme zugesagt.

Mit mehr als 20 Wägen und Fußgruppen startet der Umzug auf der Marchfelder Straße bei Ardo-Frost Austria, weiter über die Lobaustraße und die Rathausstraße bis zum Hauptplatz, der samt Kirchenplatz zum Festgelände mutiert. Ein Festzelt mit Livemusik lockt zur After-Umzugs-Party samt dazugehöriger Gastromeile.

Am Anfang war’s nur Jux. Wie kam es eigentlich dazu? Medienreferent Berthold Heissenberger berichtet: „Das Ganze ist aus einer Juxidee heraus entstanden, bei einem Besuch im Lokal unserer Obfrau, der ,Genusshexe‘ Michaela Knapp-Schmid.“ Sie war auch die treibende Kraft für die Vereinsgründung. Der Dank des Vorstandes gilt auch der Stadt Groß-Enzersdorf, die den Verein bei der Durchführung unterstützt.

In der nördlichsten Stadt des Bezirkes stecken die Schüler und das Lehrerteam der Mittelschule Zistersdorf nach zwei Jahren Zwangspause voller Engagement in den Vorbereitungen des Faschingsumzuges am Faschingsdienstag. Der kann auf eine lange Tradition verweisen – immerhin zum 28. Mal ist die Veranstaltung Fixpunkt in der närrischen Zeit.

Start ist um 13.30 Uhr beim Billa-Parkplatz. Dann geht es ins Stadtzentrum und dort zweimal im Kreis herum, bevor am Kirchenplatz die Party mit Musik und Verpflegung ihrem Höhepunkt zustrebt. Man hofft natürlich auch zahlreiche Gäste.

Fasching zugunsten von Schulprojekten. Direktorin Sandra Steineder-Storch ist schon sehr gespannt darauf, wie viele Teilnehmer es werden: „Jeder wartet schon auf die Veranstaltung. Das gehört bei uns zum Brauchtum. Es haben bisher Vereine und die Wirtschaft aus der Großgemeinde, aber auch von auswärts mitgemacht.“ Alle Einnahmen kommen Schulprojekten zugute.

Der Faschingsumzug geht übrigens auf den vormaligen Direktor der Mittelschule, Johann Hofstätter, zurück, der gleichzeitig Bürgermeister der Stadt war. Riesige Vorfreude herrscht natürlich auch bei ÖVP-Stadtchef Helmut Doschek: „Ich werde mit meiner Familie mit dabei sein. Mein Dank gilt dem großartigen Team der Mittelschule für die Vorbereitung und den Mitarbeitern des Bauhofes, die beim Aufbau mithelfen und auch für die abschließende Reinigung unverzichtbar sind. Ohne sie ginge das alles nicht.“

