Lassee als Dorf voller „Narren“

Immer wieder regnete es im Laufe des großen Faschingsumzugs am Sonntag, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Dennoch konnte sich das Faschingskomitee rund um Tina und Julia Roderer sowie Christoph Keiler über reges Besucherinteresse freuen.

An die zwanzig liebevoll hergerichtete Themenwägen boten viel lustige Abwechslung für die zahlreichen – teilweise auch kostümierten – Schaulustigen am Straßenrand. Die Abschlussparty fand dann im örtlichen Feuerwehrhaus statt, wo FF-Kommandant Martin Schreiner alias DJ Ötzi Partyhits ins Mikrofon krachte und für beste Stimmung bis spät in die Nacht hinein sorgte.

