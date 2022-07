OMV-Schützengilde Prottes: Sie treffen seit sechs Dekaden

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Der Verein hat eine bewegte Geschichte: Am 18. August 1962 wurde von einem Proponentenkomitee eine OMV-Schießsportsektion gegründet. Die Marktgemeinde Prottes stellte den Pachtgrund für das heutige Areal zur Verfügung. Ein kleines Vereinshaus mit angrenzenden Kleinkaliber- und Großkaliberständen wurde als erstes Bauvorhaben umgesetzt.

Ein Wurfscheibenstand folge zeitnah und durch das Interesse am sportlichen Schießen entschloss man sich, eine Luftgewehr-Halle zu errichten. Die OMV-Schützengilde Prottes besteht aus etwa 200 Mitgliedern. Viele davon vertreten den Verein national und international bei jagdlichen und sportlichen Bewerben. Aber auch die gesamte Schießanlage, der Kantinenbetrieb, Standaufsichten und diverse Instandhaltungsarbeiten werden von den Mitgliedern ehrenamtlich betreut und ausgeführt.

Viele Jugendliche sammeln erste Erfahrungen im Schießsport mit dem Luftgewehr und Luftpistole. Besonderes Augenmerk legt man auf die Jungjäger des Bezirkes Gänserndorf, um ihnen ein weidgerechtes Jagen in der Natur zu ermöglichen.

Die Regeln für die Handhabung mit einer Waffe, Konzentration, Präzision, Fairness und Verantwortungsbewusstsein, aber vor allem Spaß am Sport werden im Verein der OMV Schützengilde gelebt. Das Schützenhaus bietet immer die Möglichkeit für geselliges Beisammensein, Gemütlichkeit und fachliche Gespräche.

