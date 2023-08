Beste Stimmung beim Kirtag in Breitstetten

Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Haringsee, zuvor durften jedoch auch die Musikschüler des Musikvereins Breitstetten ihr Können mit dem Publikum teilen. Die Musiker aus Breitstetten und ihr Team kümmerten sich um die Verköstigung der vielen Gäste. Die Feier ist in der Ortschaft sehr beliebt, was sich an den fast 300 Leuten, die herbeikamen, sehen ließ. „Wir sind sehr stolz auf dieses Fest und auf unseren Verein“, lobte der Obmann des Musikvereins Breitstetten, Leopold Forstner, die gute Zusammenarbeit. Ein großes Dankeschön ging an Martin Roderer, der aufgrund des schlechten Wetters, seine Halle zur Verfügung stellte und an Leopold Geringer, der die Grillhendl spendierte. Nächstes Jahr dürfen sich die Leute auf den 5. Breitstetter Wiesenkirtag am 20. September freuen. Es ist das Jahr, in dem der Musikverein sein 100-jähriges Bestehen feiert.