Großer Andrang beim Maibaumfest in Orth

Zahlreiche Bewohner – darunter unter anderem Vizebürgermeister Josef Drabits und FF-Ehrenkommandant Alfred Horak – ließen sich das Event nicht entgehen. Auch dieses Jahr ehrte man damit wieder den verstorbenen ehemaligen Musikschuldirektor Kurt Wollinger, der sich immer so ein Fest gewünscht hatte.

Nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten, die aber sehr schnell behoben wurden, konnte der Baum ohne weitere Probleme von der Feuerwehr unter Kommandant Gregor Muck aufgestellt werden. Die Unternehmen Wambach und Drabits waren auch dieses Mal wieder an deren Seite.

Nachdem der Maibaum seinen Platz gefunden hatte, zog es die vielen Gäste in den Meierhof, in dem man den späten Nachmittag entspannt ausklingen lassen konnte. Die Jugendkapelle mit Obmann Stefan Lukas, die vorher schon den Einzug des Maibaumes begleitet hatte, brachte auch danach gute Stimmung in die Runde. Für Speis und Trank war gesorgt, als Hauptpreis einer Tombola gab es einen von der Jugendkapelle und der Feuerwehr gesponserten 200 Euro-Gutschein zu gewinnen, der in der ganzen Ortschaft ausgegeben werden kann.

