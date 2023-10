Spielplatz und Rußbachbrücke in Parbasdorf eröffnet

Fast ganz Parbasdorf versammelte sich in der Dorfallee zur Eröffnung der neuen Rußbach-Brücke und des neuen Spielplatzes. Beide waren in die Jahre gekommen, hieß es in den Festansprachen von Bürgermeister Gregor Iser und Vize Markus Hansi.

Nach einem Festgottesdienst mit Diakon Walter Friedreich, wurde zuerst die neue Brücke gesegnet und eröffnet. Das Bauwerk besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und ist über eine Länge von 15 Metern über den Rußbach gespannt. In den transparenten Handläufen ist ein Lichterband eingearbeitet. Die Beleuchtung schaltet sich gleichzeitig mit der Straßenbeleuchtung ein.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 70.000 Euro. Die Gemeinde erhält dafür von Land 30.000 Euro an Bedarfszuweisungen. Auch der neue Spielplatz kostete rund 70.000 Euro. Das Holz der Spielgeräte war bereits – wie auch bei der Brücke – morsch geworden und ein Erneuerungsbedarf war gegeben.

Allerdings erhält die Gemeinde auch dafür Fördermittel: 30.000 Euro vom Land und 12.000 Euro von der Dorferneuerung NÖ. Deren Obfrau Friederike Tagwerker betonte die Wichtigkeit von Spielstätten für Kinder und auch für Erwachsene als Begegnungsort in ihrer Ansprache. Die Obfrau des Parbasdorfer Dorferneuerungsvereins, Petra Schwarz, sieht den Platz als „Symbol für unbeschwerte Kindheit“.

Nach Worten von Landtagsabgeordnetem René Lobner – er sieht Parbasdorf als gutes Beispiel, dass auch kleine Gemeinden etwas auf die Beine stellen können – ging's ans Feiern. Die Kinder testeten ihre neue Stätte bereits vor der Eröffnung ausgiebig.