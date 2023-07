Marchfelder Bauern warten auf Strom

Einige Bauern im Marchfeld kochen vor Wut, denn zur Bewässerung ihrer Felder müssen sie wieder auf Dieselaggregate zurückgreifen, obwohl sie eigentlich die Voraussetzungen geschaffen hätten, ihre Bewässerungsanlagen mit Strom zu betreiben.

Auch Landwirte aus Obersiebenbrunn, denen versprochen wurde, dass sie heuer elektrisch bewässern können, toben: „Die langen Wartezeiten beim Anschließen der Zählerkästen seitens der EVN verhindern dies aber aktuell noch“, so ein Betroffener zur NÖN.

Die Elektropumpen und die Zählerkästen seien schon vorhanden und auch die Gebühren wurden bereits bezahlt, jedoch schließe die EVN die Zählerkästen nicht an. „Aber wer ein Monopol hat, den interessiert es nicht, ob die Kunden warten müssen oder nicht, denn beauftragen kann man nur die EVN“, so der Landwirt: „Und die lässt ihre Kunden aufgrund von geringen Personalkapazitäten warten. Es wurde auch seitens der EVN immer wieder versprochen, dass in der nächsten Woche angeschlossen wird. Bis dato ist nichts geschehen.“

Somit stellt sich die Frage, ob man überhaupt auf die kostenintensive elektrische Bewässerung umsteigen sollte. Nun liegen die Elektropumpen herum, die Schaltkästen verstauben und warten auf ihren Einsatz. Somit heißt es vorerst „zurück zum Ursprung“ und man muss weiter mit Dieselaggregaten bewässern.

Die NÖN bekam von Michael Kovarik von Netz NÖ Auskunft: „Wir haben den vollständigen Antrag für einen Strom-Neuanschluss der ARGE elektrische Feldbewässerung Lasse VIII Bereich Obersiebenbrunn erst Mitte Juni erhalten. Der Kunde wurde darüber informiert, dass die Bearbeitung dieses Antrags aufgrund umfangreicher Prüfungen eine gewisse Zeit dauern könnte.“

Bereits nach wenigen Tagen sei ein Netzzugangsvertrag erstellt und am 30. Juni vom Kunden gegengezeichnet retourniert worden: „Die Installation der Wandlermesseinrichtung und die Inbetriebnahme werden in dieser Woche durchgeführt“, so Kovarik.