Gänserndorfer Gymnasiasten im Weikendorfer Kunstraum

Mit viel Einsatzfreude schlüpften Schüler des Konrad-Lorenz-Gymnasiums am Ende des Schuljahres in die Rolle von Forschenden und erfragten Meinungen der Weikendorfer Bevölkerung über den dortigen Kunstraum. Vor der eigentlichen „Feldforschung“ erarbeitete sich die Klasse in Bildnerischer Erziehung und Deutsch Hintergrundwissen zum Thema künstlerischer Gestaltungsformen im öffentlichen und ländlichen Raum.

Unterschiedliche Standpunkte wurden festgehalten, sie reichen von Meinungen wie „Mit diesen Kunstinstallationen kann ich nichts anfangen“ über „Es ist gut, dass vielfältige Projekte, die zum Nachdenken anregen, an diesem Ort gezeigt werden“ bis zu „Der Raum sollte praktischer genützt werden“.

Die erforschten Einstellungen werden mit Kunststudentinnen zusammengefügt und sollen im Herbst präsentiert werden. Anlass ist das zehnjährige Bestehen einer regionalen Jury, die über die halbjährig gezeigten Installationen entscheidet, so dass Repräsentanten von hier mitbestimmen.

Besonders spannend an dem innovativen Schülerprojekt: Auch die Zugänge der Schüler zur Kunst im öffentlichen Raum erfuhren im Zuge der Feldforschung so manche reflexive Erweiterung und Transformation. Die Initiative „Kunst im öffentlichen Raum NÖ“ beinhaltet eine Vielzahl von Projekten.

Derzeit ist die Installation „Keim Erkundung Weikendorf“ der Künstlerin Elisabeth Falkinger zu sehen. Dafür bat sie die Bürger um Leihgaben in Form einer Scheibtruhe Erde, die im Kunstraum zu einem beeindruckenden Gruppenbild zusammenwachsen.