59 Strasshofer Kids besichtigten den Airport

Am Mittwoch besuchten im Rahmen des Ferienevents 59 Kinder die Besucherwelt am Flughafen Wien und erhielteneinen spannenden Einblick in das rege Treiben am Airport. Beginnend im Besucher-Terminal konnten sie zunächst bei einer Flughafen-Tour mittels Busrundfahrt das Flughafen-Vorfeld erkunden. Dabei konnte das Flughafen-Geschehen hautnah miterlebt und spannende Starts und Landungen aus nächster Nähe beobachtet werden.

Zum Abschluss besuchten die Kinder den Austrian Airlines Hangar und konnten dort die Wartung einer Austrian Airlines-Maschine miterleben, das Flugzeug von innen besichtigen und sogar das Cockpit erleben. Dieser Blick hinter die Kulissen eines Flughafens war ein eindrucksvoller, interessanter und informativer Ausflug.