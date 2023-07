Kids waren zu Besuch im ORF

Am Mittwoch besuchten 60 Kinder im Rahmen des Ferienevents das ORF-Erlebnisstudio und wurden Backstage im Rahmen einer 90-minütigen Tour hinter die Kulissen und durch etliche Produktionsstätten des ORF geführt. Dabei wurde ein interessanter Überblick über die Tätigkeiten des österreichischen Rundfunks geboten, bei dem die Kinder spannende Einblicke in gängige Fernsehtricks und vieles mehr erwartete. In den TV-Studios konnte man den Sendungsbetrieb hautnah erleben und dabei auch die Dekoration bekannter Produktionen aus nächster Nähe betrachten.