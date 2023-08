Strasshofer Kids schnupperten Zirkusluft

Am Mittwoch nahmen 65 Kinder an der 6. Veranstaltung des Strasshofer Ferienevents im Cirkus Pikard in Tulln teil. Nach der Begrüßung durch die Artisten gab es eine Besichtigung und Einführung in den Zirkusalltag. Danach konnten alle in der Manege auf Ponys reiten und sich an einem Workshop mit Jonglieren, Teller drehen und Akrobatik beteiligen. Zum Abschluss gab es eine spezielle Zirkus-Show der echten Artisten. Jedes Kind erhielt ein Autogrammheft und konnte sich von den Artisten ein Autogramm holen.

Der einzige niederösterreichische Zirkus ist auch dieses Jahr wieder auf Tournee. Seit 34 Jahren begeistert die bunte Truppe aus Artisten, Akrobaten, Clowns, Ponys und Hunden ihr Publikum. Direktor Alexander Schneller-Pikard bietet in der aktuellen Saison eine brandneue Show mit dem Titel „Einmal um die Welt" an.