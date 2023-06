Dürnkrut: Alle Besucher waren „durch den Wind“

Am Freitag luden die W.E.B. und die Windkraft Simonsfeld zum Windfest Dürnkrut an der Mistelbacher Straße ein. Seit über zehn Jahren betreiben die W.E.B und Windkraft Simonsfeld hier ihre Windenergieanlagen. 2023 entstand das dritte von den beiden Unternehmen gemeinsam entwickelte Projekt. Die fünf neuen Anlagen werden jährlich sauberen Strom für mehr als 20.000 Haushalte produzieren.

Aber zurück zu den Feierlichkeiten: Ab 15 Uhr strömten die ersten Besucher ins Festzelt, um sich bei bester Stimmung niederzulassen und sich mit lokalen Schmankerln und Getränken zu stärken. Andere nahmen sogleich das vielseitige Programmangebot in Angriff.

Wer schwindelfrei war, ließ sich in einem Lastenkorb in luftige Höhen bringen und genoss den Weitblick über die Gegend des Weinviertels. Andere starteten mit der Besichtigung der technischen Anlagen im inneren eines Windrades. Erstmals gab es auch eine fertige Anlage sowie eine Baustelle zu besichtigen.

Eine Hüpfburg für die Kinder

Für die Kinder stand eine Hüpfburg bereit. Um 16.30 Uhr erfolgte die offizielle Eröffnung auf der Festbühne, die Jennifer Frank vom ORF NÖ moderierte. Frank Dumeier, Chef der W.E.B., hielt fest: „Gerade in einer Zeit, in der die Klima- und Energiekrise so präsent ist, ist es wichtiger denn je, das Bewusstsein zu schaffen, dass erneuerbare Energien ein wesentlicher Teil der Lösung sind.“

Es brauche den deutlich verstärkten Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken, um die Energie-Unabhängigkeit Österreichs zu stärken, den Strompreis zu senken und der Klimakrise entgegenzuwirken. Sein Projektpartner, Markus Winter von Windkraft Simonsfeld, ergänzte: „Die Umsetzungsdauer von erneuerbaren Energieprojekten ist immer noch viel zu lang.“ Es brauche noch entschlosseneres Vorgehen der Landes- und Bundespolitik.“

ÖVP-Landtagspräsident Karl Wilfing kam in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und betonte in seiner Rede ebenfalls die Wichtigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien. Dürnkruts SPÖ-Bürgermeister Herbert Bauch erinnerte sich zurück, als man ihn erstmals mit der Idee eines Windparks auf Gemeindegebiet konfrontierte.

Er habe das Projekt von Anfang an befürwortet. Mit dem viel umjubelten Auftritt der „Wilden Kaiser“ endete das Fest, an dem etwa 1.000 Besucher teilnahmen.