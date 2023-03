170 Weine, 15 Winzer und rund 600 Gläser in Jedenspeigen

Am Samstag stand Jedenspeigen wieder ganz im Zeichen des Weins. Zum bereits 23. Mal lud der Weinbauverein Jedenspeigen-Sierndorf zum „Jungweinschnuppern“ auf den Kellerberg.

Trotz starken Windes ließen es sich rund 600 Besucher nicht nehmen, sich in der Schlange beim Eingang anzustellen, um ein Kostglas um 18 Euro inkl. 5-Euro-Gutschein zu erwerben. Damit stand den Weinliebhabern die Verkostung von 170 Weinsorten, davon 130 weiß, bei 15 ausschenkenden Winzern frei. Durch die starken Windböen konnte man sich nicht wie üblich in den weitläufigen Gassen an bereitgestellten Tischen versammeln, dafür waren die Keller aber dann berstend voll.

Die NÖN sprach mit Werner Zirnsack vom gleichnamigen Bioweingut in Sierndorf und bis vor Kurzem Obmann des Weinbauvereins. Nach zehn Jahren trat er die Funktion erst kürzlich an den neu gewählten Jedenspeigner Winzer Gerald Kridlo ab. Zirnsack auf die Frage zur Qualität des Rebensafts der letzten Weinernte: „Trotz der zu großen Hitze im letzten Sommer, verbunden mit zu wenigen Niederschlägen, sind durch den rettenden Augustregen die Säurestruktur und das Säure-Zuckerspiel ausgewogen, der Wein hat eine schöne Aromatik.“

Es gebe in diesem Jahr zwar um etwa ein Drittel weniger Besucher, trotzdem seien die beheizten Keller voll gewesen. „Die Stimmung war toll. Das ist Jedenspeigen. Die Leute wissen, dass es immer gemütlich und leiwand ist. Außerdem sind unsere Winzer sehr offen.“

Zugverbindung sorgt für Zustrom an Gästen

Auch die gute Zuganbindung sei von großem Vorteil, es kämen immer sehr viele Gäste aus Wien, aber sogar auch aus anderen Nationen. „Das Schöne ist, dass die Besucher fachlich wirklich interessiert sind, sie wollen nicht saufen, sondern wirklich kosten.“

Auch die SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Gaida (Hohenau) und Peter Schaludek (Ringelsdorf-Niederabsdorf) sowie SPÖ-Bezirksparteichef René Zonschits (Ollersdorf) wurden gesichtet und hoben gemeinsam das Glas. Gertrude Hofstetter, Obfrau des Seniorenbundes, war ebenfalls erfreut: „Wir Senioren durften im Weingut Gassner die Gäste mit selbst gemachter Mehlspeise, Kaffee und verschiedenen Broten bedienen.“ Besonders erfreut sie, dass die Jugend sehr präsent war.

