Betreuung für die Kleinsten in Strasshof

Nach einem Jahr Bauzeit war es so weit: Das Strasshofer Kinderhaus wurde feierlich eröffnet. Die Einrichtung nahm zwar schon im Juli seinen Betrieb auf, die Feierlichkeiten dazu gingen aber erst am Donnerstag über die Bühne.

Die Blasmusik wurde diesmal durch ein wesentlich leiseres E-Piano ersetzt, um die Kleinen nicht in ihrer Mittagsruhe zu stören. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister meinte in ihrer Festrede, dass ein Wandel in der Gesellschaft stattgefunden habe und viele Eltern es gut fänden, wenn ihre Kinder unter ihresgleichen und in Betreuung aufwachsen.

„Wir als Politik müssen dafür die Rahmenbedingungen schaffen“, ist die Bildungslandesrätin überzeugt.

Auch Bürgermeister Ludwig Deltl sprach sich für den Ausbau der Kinderbetreuungen aus: „Wir hatten allein im Vorjahr 150 Neugeborene in der Gemeinde. Da sind die Zuzügler aber noch nicht eingerechnet.“

Darauf reagiert die Gemeinde, wie Deltl die Festgäste informierte: In der nächsten Gemeinderatssitzung soll über eine Erweiterung eines Kindergartens um drei zusätzliche Gruppen abgestimmt werden. Es sei sehr erfreulich, dass vom Land NÖ und vom Bund Förderungen in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro für das Kinderhaus bereitgestellt wurden.

„Somit kostet uns das Projekt nur 300.000 Euro“, betonte der Bürgermeister. Das Gebäude ist mit einer Photovoltaik-Anlage und mit einer Wärmepumpe auf dem neuesten Stand der Technik. Nach dem Segen durch Pfarrer Peter Paskalis berichtete Ex-Bürgermeister Rolf Neidhart vom ersten Kindergarten in Strasshof, der im Jahr 1994 eröffnet worden und in den Räumen der Feuerwehr untergebracht war.

